Von Brocki-Kunst, Anime-Filmen und Geburtstagsbeizen: Berns Kulturszene am Bölzen

Der Herbst ist da und damit läuft auch in Bern wieder mehr! Wir hören Sound, der am Geburtstag der Brasserie Lorraine live gespielt wird, wir gucken uns die Künstler*innen an, die an der Wave Party in der Cafete Konzerte geben und wir machen einen Abstecher ins Kino, wo die Kult Movie Gang neu Anime-Filme zeigt.

Ausserdem erzählen uns Dominik Gysin und Christoph Balmer von „SecondArt“, warum sie Bilder aus der Brocki an Kulturschaffende der Region verteilten. Wir reden über den Respekt davor, ein Bild einer*s anderen Künstler*in zu überarbeiten. Und unsere Gäste sagen, warum an der Ausstellung „SecondArt“ nicht geflüstert wird wie im Museum. Die Brockibilder sind ab kommenden Freitag in den Vidmarhallen im Liebefeld zu sehen.