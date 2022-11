Klänge für die Allerkleinsten

Wie kann Musiktherapie zu frühgeborene Kinder auf der Intensivstation unterstützen? Wie wirken die Klänge auf das Gehirn der Frühgeborenen? Und wie werden die Eltern miteinbezogen? Die Musiktherapeutin Friederike B. Haslbeck arbeitet und forscht in der Klinik für Neonatologie am Universitätsspital Zürich und ist Teil der Forschungsgruppe New Born Research Zürich (NRZ). Im Gespräch mit Joseba Zbinden gibt sie Einblick in ihre Arbeit als Musiktherapeutin für Frühgeborene, berichtet über die Ergebnisse ihrer Forschungsarbeit und erzählt von ihrem Engagement für den Verein amia musica, ein Verein von und für Frühgeborene und ihre Familien.