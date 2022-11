Die Blue Note «Re:Imagined»-Serie geht in die zweite Runde. Ende September kam Vol. 2 heraus. Wie schon bei der ersten Edition, vereint das neue Album Neuinterpretationen von Klassikern des legendären Jazz-Labels Blue Note. Britische Musikerinnen und Musiker wagen sich an Originale von Bobbi Humphrey, Chico Hamilton, Donald Byrd, Grant Green, Marlena Shaw, Norah Jones oder Wayne Shorter heran. Wir werden in das «Album des Monats» im November hineinhören und zwei Tracks präsentieren. Weitere News in der heutigen Playlist stammen von Ezra Collective, Kutiman, Moods oder Sam Redmore. Ausserdem werden wir erneut einen Song der Westschweizer Formation Kuma bringen. Ihr Debutalbum nennt sich «Honey & Groat».