Heavy Metal Rock n Röll zur grauen November Tristesse, Abbazappa bringt am 8 November 20Uhr Brand neue Rock Songs von Joe Lynn Turner , Black Rain, Michael Romeo Feat Dino Jelusic, Nazareth, Saxon, und Ozzy Osbourne und Legendäre Rock Klassiker, von Motörhead, Iron Maiden und den Rock Ladys Rock Goddess.

Merci fürs mithören Online auf Rabe.ch oder Dab+