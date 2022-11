08.Nov.20uhr playlist. Neue & Klassiker Songs

229 Sendung 08.11 November 2022

Gespielte Lieder Neue & Klassiker Songs

01 Motörhead – Iron Fist 1982

02 Joe Lynn Turner – Tortured Soul 2022

03 Black Rain – Untamed 2022

04 Dino Jelusick feat Michael Romeo – The Perfect Weapon 2022

05 Dino Jelusick feat Michael Romeo – Just Before the Dawn 2022

06 Iron Maiden – Wasted Years 1986

07 Nazareth – Strange Days 2022

08 SAXON – The Pilgrimage 2022

09 Rock Goddess – This Time 2019

10 Ozzy Osbourne ft. Eric Clapton – One of Those Days 2022

11 Ozzy Osbourne ft. Tony Iommi – No Escape From Now 2022

12 Ozzy Osbourne ft. Jeff Beck – Patient Number 9 2022