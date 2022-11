Am 27. November 2022 stimmt die Stadtberner Stimmbevölkerung über das Budget 2023 ab. Weshalb der Urnengang einer Grundsatzfrage gleicht, thematisieren wir im Info. Und: Vor 90 Jahren schoss die Schweizer Armee auf Antifaschist*innen in Genf. Eine Demo erinnerte vergangenen Samstag an die Ereignisse.

Beiträge der Sendung: