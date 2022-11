Das Wochenende des Berner Films «BE Movie» wird vom Amt für Kultur des Kantons Bern angeboten, organisiert vom Verein «Bern für den Film». Das Mini-Festival findet bereits zum fünften Mal statt und fokussiert in der diesjährigen Ausgabe das junge Berner Filmschaffen. In 13 Kinos des Kantons Bern werden 19 Filme gezeigt. Wer nicht ins Kino will, hat die Möglichkeit, alle Filme per Online-Stream zu schauen.

Sarah Sartorius hat zusammen mit Anna Rossing und Raff Fluri die Projektleitung inne. Sie hat das Podiumsgespräch zum Thema «Next Generation» im Berner Kino Rex organisiert. Dort wird gefragt, was die jungen Filmschaffenden brauchen, um im Filmbusiness Fuss zu fassen. Oder auch, was ihre Sorgen sind. «Zu den grössten Sorgen gehören sicher die Entwicklungen der Branche, dass die Kinos mit genügend Publikum zu kämpfen haben», meint Sartorius.

«Etwas vom Schönsten am BE Movie ist, dass die Filmschaffenden in Austausch mit dem Publikum treten», sagt sie. Die meisten Filme werden in Anwesenheit der Filmschaffenden gezeigt. Im Interview gibt Sarah Sartorius preis, welcher Film sie am meisten überrascht hat und was ihr am Filmwochenende besonders am Herzen liegt.

Das Programm von «BE Movie» ist vom 18.-20. November 2022 in 13 Berner Kinos zu sehen, der Filmpass für alle Filme kostet 20 CHF. Das Podiumsgespräch findet am Freitag, 18. November 2022, um 18 Uhr im Kino Rex statt.