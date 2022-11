Basel stimmt über Netto Null bis 2030 ab

Es wäre eine Vollbremsung in Sachen Treibhausgas-Emissionen. Eine Initiative im Kanton Basel-Stadt fordert Netto Null bis 2030. Das gerade Basel mit diesem ambitionierten Ziel eine Vorreiterrolle in der Schweiz einnehmen soll, habe gute Gründe, erklärt Mediensprecherin Agnes Jezler und verweist aufs Verursacherprinzip: «Die, die mehr Emissionen verursacht haben, sollen auch mehr beitragen um die internationalen Klimaziele zu erreichen». In Blick hat sie dabei vor allem die Sektoren Verkehr, Wohnen, Gewerbe und Industrie. Bei diesen sei das Potenzial, Emissionen einzusparen, sehr hoch, beispielsweise durch Sanierungen oder den Ausbau der Fernwärme.

Netto Null bis 2030? Was für manche wohl wie ein beschwerlicher Weg mit Verboten und Einschränkungen klingt, ist für das Initiativkomitee eine grosse Chance, eine Investition in die Zukunft. «Wir hätten lebenswertere, grünere Quartiere. Weniger Luftverschmutzung, weniger Lärmbelastung, und weniger Unfälle», so Jezler.





Die Stimmbevölkerung des Kantons Basel-Stadt kann am 27. November über die Klimagerechtigkeitsinitiative befinden. Zudem schickt die Basler Regierung einen Gegenvorschlag ins Rennen, dieser fordert Netto Null bis 2037. Werden beide Vorlagen abgelehnt, so wird die Klimaneutralität bis 2050 in der Basler Verfassung festgehalten.