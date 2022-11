Gegen den Novemberblues gibts Kultur-Tipps von Zora

Buch: „Lore“ von der jungen amerikanischen Schriftstellerin Alexandra Bracken.

Lore versucht einfach nur normal zu sein. Aber normal ist gar nichts in ihrem Leben. Die starke Heldin wurde nämlich ausgebildet, griechische Götter zu jagen. Eine actionreiche Fantasy-Geschichte.

Veranstaltungstipp: „Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte“, ein Stück nach dem Jugendbuch von Dina Zipfel. Ein rasantes und humorvolles Theater über das Anders-Sein. Das Stück ab 12 Jahren macht Mut, den eigenen Blick zu bewahren, egal was andere darüber denken. Zu sehen in der Spielstätte Vidmar 2 von Bühnen Bern am 19. November und am 03. Dezember.

Zu gewinnen gibt es dieses Mal im „Leporello on Air“ Tickets für die Premiere des Theaterstücks „Selma und die Bücher“. Ein Theater der Jungen Bühne Bern gespielt vom Kindertheaterclub U10. Am Samstag 26.11.22 um 17 Uhr, Brückenpfeiler. Lust dabei zu sein? Dann hör in die Sendung rein und versuche dein Glück!