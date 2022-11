«Parent Circle»: Geteiltes Schicksal

Rami Elhanan ist Israeli, Bassam Aramin ist Palästinenser. Rami ist jüdisch, Bassam Moslem. Doch sie vereint ein tragisches Schicksal: Beide haben ihre Tochter im Nahostkonflikt verloren. Ramis Tochter Smadar wurde bei einem Selbstmordattentat getötet, Bassams Tochter Abir wurde von einem israelischen Grenzpolizisten erschossen.

«Davor lebte ich in einer Blase», erzählt Rami. «Ich war Grafikdesigner, hatte ein sehr gutes und bequemes Leben. Meine Frau war Professorin an der Hebräischen Universität. Mit meinen drei Jungs und meinen Prinzessin lebten wir völlig losgelöst von der Außenwelt. Ich hätte nie gedacht, dass all dies eines Tages explodieren und die Blase zerplatzen könnte.» Doch das tat sie: am 4. September 1997 sprengten sich drei Selbstmordattentäter im Zentrum Jerusalems in die Luft. Acht Menschen starben, unter den Todesopfer war Smadar. «Der Finger des Schicksals hat an jenem Tag auf mich gezeigt.»

Auch für Bassam änderte der Tod seiner Tochter Abir alles. «Das heisst nicht, dass mein Leben davor einfach oder perfekt war», erklärt er. Sieben Jahre verbrachte Bassam im Gefängnis, weil er eine Handgranate auf einen israelischen Jeep geworfen hatte. Im Gefängnis erlebte er Misshandlungen und Gewalt von Seiten der israelischen Sicherheitskräfte. Trotzdem enschied sich Bassam nach dem Gefängnis für den Weg der Gewaltlosigkeit: «Wir werden nicht verschwinden, weder die Israelis noch die Palästinenser. Wir müssen zusammenleben, Seite an Seite. Niemand wird aus diesem Land fliehen, weil wir keinen anderen Ort haben. Wir müssen nach einem anderen Weg finden zu leben und zu überleben. Das hat mich dazu gebracht, mich für den gewaltfreien Kampf zu entscheiden. Das ist sehr schwierig, schwieriger als Gewalt.»

Am 16. Januar 2007 änderte sich Bassams Leben auf einen Schlag. Auf ihrem Schulweg wurde Bassams Tochter Abir von einem palästinensischen Grenzpolizisten getötet, mit einem Gummigeschoss. Ein unbeschreiblicher Schmerz, an seinem Einsatz zur Gewaltlosigkeit änderte Bassam aber nichts. Bassam ist am Tag nach Abirs Tod dem Parents Circle beigetreten, bei dem Rami schon knapp zehn Jahre Mitglied war. «Der Parent Circle ist eine Organisation von etwa 600 Familien, israelischen und paläsitinensischen. Wir kommen zusammen mit einem gemeinsamen Nenner: Wir haben unsere Kinder durch die Besatzung verloren», erklärt Rami. «Dieser höchstmögliche Preis, den wir bezahlt haben, soll anderen Familien erspart bleiben!»

Rami Elhanan und Bassam Aramin reden momentan in verschiedenen Schweizer Städten über ihr Schicksal, beispielsweise am Donnerstag, 17.11., um 19.30 im Haus der Religionen.