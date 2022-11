The Hotttest Morning Show In Town

Playlist vom 16.11.22

Donovan – Hurdy Gurdy Man

Max Berlin – Elle Et Moi

Mulatu Astatke + Black Jesus Experience – To Know Without Knowing

Paddy Steer – Bifurcation Arrows

Sylvie Courvoisier – Mind Out Of Time

Agar Agar – Prettiest Virgin

Christine Jacquelin – Fou De Vous

Shadowplay – Out Of Control

Rouge Gorge – Pas Moi

Arlt – Pars À La Guerre

Richenel – Gentle Friend

Jäde – J’boss

ROSALÍA – Saoko

13YearsCicada – GTA

Maraudeur – Le Couloir du Soir

Julie Pavon – Jealous

Gilla Band – Post Ryan

Deltron 3030 – The Return

ERYKAH BADU – Medley: What’s Yo Phone Number / Telephone (Ghost of Screw Mix)

MF DOOM – Doomsday

Dezron Douglas – More Coffee Please

LITHICS – Hands

Föllakzoid – Feuerzeug

Usé – Pour se revoir

COEO – Stop Trying To Sound Like The Chromatics (My Gf Says)

Vision – Midnight

Romain FX – Italominati (Shubostar Remix)

Divine – Native Love (Step By Step)

Adonis – No way back

Kaidi Tatham – We Chillin‘ Out (feat. The Easy Access Orchestra)

Eko Roosevelt Louis – Tondoho Mba

SaiR – At the Doorstep feat. Puppy Smooth

Sabu Martinez – Hotel Alyssa-Sousse, Tunisia (Danny Krivit Edit)

Hillside – Walpole Days (Joe Claussell’s Sacred Rhythm Mix)