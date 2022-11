Heute besuchen wir im Info einerseits die neue Ausstellung «Heimat – Auf Spurensuche in Mitholz» im Alpinen Museum, andererseits im Bau befindliche sogenannte „Privatstädte“ in Honduras, in denen nicht gewählte Volksvertreter*innen das Sagen haben, sondern Investment-Firmen

Beiträge der Sendung: