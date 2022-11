22 Nov.20Uhr mit Songs aus der „Dunklen Ecke“

230 Sendung 22 November 2022 Abbazappa goes Goth Rock

Gespielte Lieder

01 The Sisters of Mercy – When You dont See Me 1990

02 Chelsea Wolfe – Carrion Flowers 2015

03 Elysian Fields – Karen 25 2018

04 Fields Of The Nephilim – Moonchild 2006

05 The Cult – She Sells Sanctuary 1985

06 The Cult – A Cut Inside 2022

07 The Cult – Impermanence 2022

08 The Cult – Outer Heaven 2022

09 PJ Harvey – The Ministry Of Defence 2016

10 Mark Lanegan Band – Night Flight to Kabul 2016

11 The Psychedelic Furs – Come All Ye Faithful 2020

12 The Psychedelic Furs – The Boy That Invented Rock Roll 2020

13 The Cure – Play For Today 1980