StattRadio Dezember 2022

In dieser Ausgabe: Empowerment für Jugendliche

KopfKinoKöniz – Die Hörspiele

Aufgehorcht – Programmhighlights Dezember 2022 Das Jahresende ist in Sicht, in weniger als vier Wochen schreiben wir das Jahr 2023. Um Neues zu erleben, müsst ihr aber nicht das nächste Jahr abwarten, sondern regelmässig bei RaBe reinhören. Da gibt es neben zahlreichen Hörtipps für die eigene Playlist auch informative Sendungen aus den Bereichen Politik, Kultur, Gesellschaft und Bildung. Dazu gehört beispielsweise die neue Ausgabe der Sendung «Préfo» am 21. Dezember, produziert mit Jugendlichen der berufsvorbereitenden Schule «Préfo» des Vereins REPER in Fribourg. Dann sei auch die Spezialsendung «KopfKinoKöniz» am 1. Dezember erwähnt. Es gibt vieles zu entdecken, RaBe geleitet euch durch die Adventszeit. Ihr braucht sie nur zu geniessen.

Luca D’Alessandro

Hörmal

Hörspiel ist Kino im Kopf! Wir freuen uns sehr, die wunderbaren Werke des inklusiven Hörspiel-Workshops «KopfKinoKöniz» zu präsentieren.

9 Hörspielmacher*innen haben an 4 Nachmittagen an der Geschichte rumgetüftelt, an den Charakteren gefeilt und im Aufnahmestudio viele konzentrierte, überraschende und lustige Momente erlebt. Entstanden sind neben unserem Hauptwerk «Der König, die Prinzessin und das Riesenrad» weitere Kurzgeschichten, die es alle am 1. Dezember in der Spezialsendung zu hören gibt.

Mitgewirkt haben: Bernadette, Kathrin, Markus, Markus, Moritz, Stefan, Thomas, Rolf und Wilma. «KopfKinoKöniz» ist ein Projekt von Radio RaBe in Zusammenarbeit mit der Schauspielerin Kathrin Fischer. Unterstützt werden wir von der Gemeinde Köniz, der Burgergemeinde Bern, der Stiftung für Radio und Kultur SRKS und Swissperform.

KopfKinoKöniz – Die Hörspiele, Donnerstag, 1. Dezember, 18:30 Uhr

Wilma Rall

News

NAS – King’s Disease 3

King’s Disease 3 ist das 15. Studioalbum des fast fünfzigjährigen New Yorker aus Queensbridge. Nach drei Dekaden und etlichen Klassikern immer noch so einen Hunger und eine Liebe zum Rap zu haben, ist beeindruckend. Während andere Rapper in seinem Alter häufig abgedroschen klingen, schafft es NAS auf seinem neuen Album KD3 am Puls der Zeit zu bleiben und dennoch nicht fehl am Platz zu wirken. Sein Storytelling ist nach wie vor erstklassig und die Produktion von Hit-Boy hievt das Ganze auf ein gewohnt hohes Level.

Auch auf der Produktionsebene hat man es geschafft mit der Zeit zu gehen, ohne fieberhaft momentane Trends zu jagen. Hit-Boy hat die Vermischung von souligen Boom bap Beats und modernen Trap Elementen meiner Meinung nach sehr gut hinbekommen. Alles in allem ist KD3 ein sehr gelungener Abschluss einer Trilogie, welche NAS noch weiter als einer der grössten Rapper aller Zeiten zementiert. KD3 sollte alteingesessenen Fans gleichermassen gefallen, wie auch Leuten, welche NAS erst jetzt entdecken.

Fabian Iseli

Aktuell

Empowerment für Jugendliche

Bereits zum zweiten Mal geht die «Préfo» auf Sendung! Die «Préfo», das sind eine Handvoll Jugendlicher im 10. Schuljahr. Sie besuchen die berufsvorbereitende Schule «Préfo» des Vereins REPER in Fribourg, wo sie unter anderem ihre Deutsch-Kenntnisse verbessern.

Adjektive, Nomen, Fälle und Komma-Setzung büffeln – die deutsche Sprache hat ihre Tücken. Da Sprache aber so viel mehr ist als Grammatik und Syntax, erhalten die Jugendlichen bei RaBe die Gelegenheit, ihre Stimmen und ihre Sprache in einer eigenen Radio-Sendung auszuprobieren.

Als auditives Medium arbeitet das Radio ganz stark mit der Sprache: Beiträge schreiben, die eigene Aussprache trainieren, moderieren, aufmerksam zuhören etc. Hier bekommt man einen vielfältigen und ziemlich actionreichen Zugang zur deutschen Sprache.

Die Jugendlichen werden dabei ermächtigt, aktiv Medieninhalte zu schaffen, sie kriegen eine Plattform für ihre Ideen, lernen, Inhalte zu präsentieren und bekommen einen Blick hinter die Kulissen der Medienwelt, der ihre eigene Medienkompetenz fördert und ihren kritischen Blick stärkt. Denn obwohl die Jugendlichen täglich Social Media, Inhalte von Streaming Plattformen sowie Musik konsumieren, wissen die Wenigsten, wie Beiträge zustande kommen.

Als Gruppe eine Sendung zu produzieren, ist eine tolle Erfahrung, stärkt den Gruppenzusammenhalt und macht ganz einfach Spass! Im Team wird Toleranz gelebt, Konflikte werden ausdiskutiert und friedlich gelöst. Die Sendungen funktionieren nur, wenn alle zusammenarbeiten. Somit werden bei uns sehr unterschiedliche Kompetenzen geschult.

Was dabei rauskommt? Radio anschalten und reinhören!

Préfo on Air

Mittwoch 21. Dezember, 17-18 Uhr

Zoé Kammermann & Magdalena Nadolska

Aufgehorcht

RaBe Clubtour 2022

Im Dezember gibt es noch unsere letzten beiden Clubtour Übertragungen. Zuerst der Anlass vom Montag Morgen am 8. Dezember aus dem Rössli mit den Konzerten von der «Allschwil Posse» und den «Failed Teachers». Dann am 31. Dezember der «Synthvester» von Bölz no eis aus der Sägegasse Burgdorf. Letzte Gelegenheit vorbeizukommen, oder zumindest einzuschalten!

Clubtour, diverse Daten und Zeiten (siehe Programm)

KopfKinoKöniz

Hörspiel ist Kino im Kopf! Wir freuen uns sehr, die wunderbaren Werke des inklusiven Hörspiel-Workshops «KopfKinoKöniz» zu präsentieren. Die 9 Hörspielmacher*innen erarbeiteten an 4 Nachmittagen ihr Hauptwerk «Der König, die Prinzessin und das Riesenrad» und weitere Kurzgeschichten.

KopfKinoKöniz, Donnerstag 1. Dezember, 18:30-19 Uhr

KopfKinoKöniz, Donnerstag 1. Dezember, 18:30-19 Uhr



Préfo on Air

Préfo on Air, Mittwoch 21. Dezember, 17-18 Uhr

Préfo on Air, Mittwoch 21. Dezember, 17-18 Uhr

Schneeradio

Zum Jahresende gibt es wieder unser Schneeradio während der Winterpause des «RaBe-Info». Das Schneeradio läuft unter der Woche jeweils von 18 bis 19 Uhr vom 26. Dezember bis am 6. Januar.

Schneeradio, Montag-Freitag, 26. Dezember-6.Januar, 18-19 Uhr

