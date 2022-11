Über die Sendung

Amplifier – Musik gegen den Alltag! Aber Amplifier will mehr sein als nur Musik, Amplifier will die vielseitigen Aspekte in der Musiklandschaft aufzeigen und den Horizont erweitern. Amplifier geht den Fragen nach, woher die Musik kommt, wohin sie geht, wer mit wem und wo und überhaupt: Hauptsache interessant und etwas abseits des üblichen Mainstreams. Amplifier heisst gute Musik, die nicht als Hintergrundbeschallung oder Berieselung dient, sondern im Vordergrund stehen will.

Die musikalischen Schwerpunkte des Amplifier sind vielfältig: Sie liegen im Spannungsfeld des Indie-Rock, des Indie-Pop aber auch des Punkrock. Sie decken Americana und New Folk ab, bringen Hartes und Metal näher. Aber auch Elektronisches und ausgewählter Hip-Hop wird vorgestellt, Alternative, Grunge und Industrial kommen nicht zu kurz.