6 Dez.20Uhr* tribut von Gitarrist Tommy Bolin

Drugs & Rock n Roll. Abbazappa bringt am 6 Dez.20Uhr ein best of Tribut vom unglaublichen Talentierten Amerikanischen Sänger ,Songwriter, Rock Fusion Gitarrist Tommy Bolin, der tragisch, am 4 Dezember 1976, mit erst 25 Jährig, an einer Überdosis verstorben ist . Merci fürs zu und nach hören Online auf Rabe.ch oder Dab+

231 Sendung 06.Dezember 2022 Homage an Tommy Bolin

Gespielte Lieder

01 Deep Purple feat Tommy Bolin – Live Wild Dogs 1975

02 Zephyr feat Tommy Bolin – Going Back To Colorado 1971

03 James Gang feat Tommy Bolin – Standing in the Rain 1973

04 Billy Cobham feat Tommy Bolin – Quadrant 4 1973

05 Alphonse Mouzon feat Tommy Bolin – Mind Transplant 1975

06 Moxy – Still I Wonder feat Tommy Bolin 1975

07 Deep Purple feat Tommy Bolin – Gettin‘ Tighter 1975

08 Tommy Bolin (Solo Album) – Dreamer 1975

09 Tommy Bolin (Solo Album) – Homeward Strut 1975

10 Tommy Bolin (Solo Album) – Hello, Again 1976

11 Zephyr feat Tommy Bolin – The Radio Song 1971

12 Tommy Bolin & Friends – Live Crazed Fandango 1974