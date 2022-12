Zauberhafte Kultur-Tipps von Maja

Über die Sendung

Leporello on Air ist die Radiosendung des Online-Magazins leporello.ch und das neue wöchentliche Fenster Kultur für Kinder, Jugendliche und Familien. Gemacht wird sie von einer Nachwuchs-Crew, die trotz jungen Jahren aus Kultur-Profis besteht! Das Team lernt das Handwerk des journalistischen Schreibens und bekommt in Zusammenarbeit mit RaBe eine Radio-Ausbildung. So berichten die engagierten Leporello-Sendungsmachenden über Theater, Literatur, Ausstellungen, Medien und andere Bereiche aus der Berner Kinder- und Jugendkultur. In jeder Sendung gibt es aktuelle Tipps für Veranstaltungen aus der Region und Tickets zu gewinnen!

Unterstützt wird die Sendung durch die SRKS und die Burgergemeinde Bern und die Bürgi-Willert-Stiftung.