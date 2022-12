Initiative für eine kantonale Elternzeit

14 Wochen für die Mutter, 2 Wochen für den Vater. So sieht es das Gesetz für frischgebackene Eltern derzeit vor. Eine kantonale Initiative will Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub nun ergänzen, eine Elternzeit von 12 Wochen soll zusätzlich bezogen werden können. Wie die Eltern diese Betreuungszeit aufteilen, wäre ihnen überlassen.

Heute debattiert der bernische Grosse Rat über die Elternzeit-Initiative.

Maurane Riesen, Grossrätin bei der SP, sitzt im Initiativkomitee und sprach gestern am Rande einer Aktion vor dem Rathaus über das Vorhaben: