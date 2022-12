Kultur in Burgdorf: Kulturhalle Sägegasse

Wie wie macht man Kultur in Burgdorf für Jugendliche und was braucht es dafür?

Toni, Myri und Ronny, von der Kulturhalle Sägegasse in Burgdorf, sprechen mit uns über ihre Aufgaben, das Angebot, die Geschichte der Sägegasse und wie man ganz einfach selbst mitmachen kann. Natürlich sprechen wir auch über unsere kommende Synthvester Party, die am 31.12.2022 in der Sägegasse in Burgdorf steigen wird. Neben dem Interview stellen Vittoria und Luca euch neue Synthwave Releases vor, sprechen über ein Revival der Berner Band Starter und den Kurzfilm Hideous mit Oliver Sim. Die Sedung vervollständigen Musik von Hans Lazer Alien Slam und der 80s Track der Woche von der Industrial Metal Band Ministry.