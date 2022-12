Die Klactovee Edition – DO 15. Dezember 2022

DO 15. Dezember 2022, 23:00-24:00

Crisscross 170 – Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

Mit einem anonymen Donator konnte der Berner Jazzjournalist und Dozent Tom Gsteiger 2019 eine spezielle CD-Reihe starten, welcher er – angelehnt an Charlie Parker – den Namen Klactovee Edition gab. Inspiration war Don Schlittens unkomplizierten Produktionen bei Prestige, Muse, Cobblestone und Xanadu: Prestige, Muse, Cobblestone und Xanadu:„The music must be cooking, that‘s all“. Als Ideenlieferant und „Geburtshelfer“ bildete Gsteiger Straight-Ahead-Combos mit seinen Schweizer Favoriten, die oft nur für ein paar Stunden im Tonstudio existierten – spontan wie bei einer Jam Session und je mit einem bestimmten Fokus: Balladen (Dave Gisler), Kurt Weill (Donat Fisch), Thelonious Monk (Vera Kapperer), Paul Motian (Christoph Grab), Lennie Tristano (Philip Henzi) usw. – anuklabel.vom

