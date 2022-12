Das Leben da draussen

Jedes Jahr veranstaltet die Universität Bern die Einstein Lectures. Abwechselnd halten Expertinnen und Experten aus der Physik, der Mathematik oder der Philosophie eine öffentliche Vorlesungsreihe. Dieses Jahr spricht der Physiker und Astronom Dider Queloz. Sein Thema: Ferne Planeten und ausserirdisches Leben. Didier Queloz entdeckte den ersten Planeten ausserhalb unseres Sonnensystems, wofür er 2019 den Physiknobelpreis erhielt. Wir haben ihn im Vorfeld der Vorlesung getroffen.

RaBe Info: Professor Queloz, gibt es außerirdisches Leben: ja oder nein?

Didier Queloz: Als Wissenschaftler sage ich im Moment nein, denn wir haben noch keins gefunden. Aber im Hinblick auf das, was ich glaube, was wir wohl in der Zukunft finden werden, ist es ein Ja. Ich kann einfach nicht glauben, dass das Leben nur auf diesem Planeten begonnen hat. Es gibt so viele Planeten, und die Chemie ist immer die gleiche: Es muss Leben auf anderen Planeten, auf anderen Sternen geben.

RI: Wenn Sie über Leben sprechen oder Forschungen über Leben anstellen: Wie lautet Ihre Definition von Leben? Haben Sie eine allgemeine Definition, die Sie auf das gesamte Universum anwenden können?

DQ: Nun, ich denke, man muss mit dem Konzept der Definitionen vorsichtig sein, weil Definitionen in der Wissenschaft normalerweise Türen verschließen. Wir sehen das Leben eher als eine Reihe von Elementen, die zusammen sichtbar sind, die man erkennen kann. Und wir wissen, wie wir eines dieser Leben erkennen können, nämlich das Leben auf diesem Planeten Erde. Das ist eine gute Basis für den Anfang. Jetzt kann man darüber nachdenken: Das Leben könnte ähnliche Eigenschaften haben wie das Leben, das wir auf der Erde haben. Das Leben könnte in ähnlicher Weise mit dem Planeten interagieren, wie wir es getan haben. Zum Beispiel: Wenn sich nun komplexeres Leben entwickelt, dass die die Fähigkeit hat, dem Planeten zu entkommen und zum Mond zu fliehen, wie es etwa bei unserer Spezies der Fall ist, dann hinterlässt dies auch Spuren auf dem Planeten. Das ist es also, was Leben definieren könnte: Eine Art generelle Aktivitäten.

RI: Sie haben soeben über andere Planeten im Universum gesprochen. Sie gelten als der Entdecker der sogenannten Exoplaneten, also der Planeten ausserhalb unseres Sonnensystems. Dafür erhielten Sie auch den Nobelpreis. Können sie uns erklären, wie genau Sie die Exoplaneten gefunden haben?

DQ: Nun, vor 30 Jahren wusste man niemand, ob es Planeten bei anderen Sternen gibt. Man hat vermutet, aber niemand konnte es beweisen. Man kann nämlich nicht einfach ein Teleskop auf einen Stern richten. Sterne sind so hell, man würde das Teleskop verbrennen. Es gibt also keine Möglichkeit, Exoplaneten zu sehen. Man muss Tricks anwenden: den Trick, den wir angewendet haben, war die Geschwindigkeit rund um den Stern betrachten. Wir fingen an, regelmäßig die Geschwindigkeit des Sterns zu messen, so wie die Polizei die Geschwindigkeit von Autos auf der Autobahn misst. Dabei stellten wir fest, dass es bei einem dieser Sterne eine wiederholte Änderung der Geschwindigkeit über eine Periode von etwas mehr als vier Tagen gab. So wussten wir: es muss einen Planeten von der Masse des Jupiters geben, der diesen Stern umkreist. Und 1995 haben wir den ersten Planeten entdeckt. Die Entdeckung war so groß, dass wir mehr als 20 Jahre später schließlich in Stockholm landeten.

RI: Die Erforschung von Exoplaneten hatte einen enormen Einfluss auf die Astrophysik im Allgemeinen. Sie löste eine Art Revolution in diesem Bereich aus. Professor Queloz, können Sie uns erklären, warum die Entdeckung von Exoplaneten so wichtig für die Wissenschaft ist, insbesondere für die Erforschung von außerirdischem Leben?

DQ: Nun, die Erforschung des Sonnensystems ist eine sehr alte Aufgabe. Sie ist Teil der Erkundung unserer eigenen Position. Wir haben lange gebraucht, um zu erkennen, dass wir die Sonne umkreisen und nicht die Sonne uns umkreist. Wir haben auch lange gebraucht, um herauszufinden, dass es mehr Planeten gibt als die, die wir mit bloßem Auge sehen: Uranos, Neptun und so weiter. Wir wissen jetzt, dass wir Teil einer Galaxie sind, dass es ein wachsendes Universum gibt. Und dann ist die Frage, ob es andere Planeten gibt, einer der nächsten großen Schritte. Wir haben im Wesentlichen die Tür zu diesem neuen Gebiet geöffnet, indem wir gezeigt haben, dass es viele Planeten gibt, die andere Sterne umkreisen, und dass es viele Planeten gibt, die sich von den Planeten in unserem Sonnensystem unterscheiden – eine viel größere Vielfalt, als wir dachten. Diese Vielfalt ist viel interessanter als es sich jeder Si-Fi-Film hätte vorstellen können.

RI: Wie hat die Erforschung der Ursprünge des Universums Sie persönlich verändert? Ihre Sicht auf das Leben?

DQ: Wenn man als Wissenschaftler mit diesen Fragen in Berührung kommt, entwickelt man ein tiefes Verständnis dafür, was Forschung ist. Ich hatte also Glück, ich wurde von dieser Art von Vision berührt, was die Macht der Forschung ist, was man mit der Forschung tun kann. Nämlich, neues Wissen aufrechterhalten und ein neues Denken entwickeln. Wir werden uns dessen mehr und mehr bewusst, und ich schätze das immer mehr. Allmählich wird mir bewusst, dass die gesamte Gesellschaft, in der wir leben, vollständig auf dem Wissen aufgebaut ist, das wir in den letzten tausend Jahren nur mit Hilfe unseres Gehirns aufgebaut haben. Ich denke, alles, was wir tun, selbst diese Aufzeichnung, ist Technologie. All dies prägt die Art und Weise, wie wir arbeiten. Wir sind dieselben, die wir vor Millionen von Jahren waren. Das Gehirn ist nicht viel anders. Die Gesellschaft ist nicht viel anders, aber gleichzeitig fliegen wir zum Mond. Ich denke also, wir befinden uns in einem faszinierenden Moment, in dem sich die globale Evolution aller Arten ändert. Wir müssen uns der Verantwortung, der globalen Verantwortung, die wir als Spezies haben, bewusster werden, weil wir als Spezies so viel Macht entwickeln. Die Bildung ist der Schlüssel zu diesem Verständnis und ich hoffe, dass sie weiter ausgebaut wird. Ich finde es traurig, dass viele Teile der Welt nicht die gleiche Bildung erhalten wie ich, noch schlimmer bei Mädchen und Frauen, die oft keinen Zugang zur Schule haben. Da ich als Wissenschaftler so neugierig bin und mir der Auswirkungen der Wissenschaft bewusst bin, wird es für mich immer interessanter zu erklären, wie wir wohlwollend sein müssen, um die richtige Kultur zu entwickeln, das richtige Verständnis für das, was vor sich geht. Dass wir versuchen, das Beste zu tun, was wir als Spezies können. Je mehr ich die Wissenschaft verstehe, desto mehr habe ich das Gefühl, dass wir uns um die Menschen kümmern müssen, um sicherzustellen, dass die Menschen das Beste aus den wissenschaftlichen Ergebnissen herausholen, was sie können.

Heute Abend hält Didier Queloz im Rahmen der Einstein Lectures einen Vortrag an der Universität Bern, um 19.30 im Hauptgebäude der Universität Bern. Der Vortrag ist öffentlich und kostenlos. Das ist eine gekürzte Version des Interviews, die ungekürzte Version auf Englisch ist hier nachzuhören: