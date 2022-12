Wer weniger als 2’300 Franken pro Monat zur Verfügung hat, gilt in der Schweiz als arm. Laut Bundesamt für Statistik sind somit über 700‘000 Menschen in der Schweiz von Armut betroffen. Hinzu kommen rund 1,3 Millionen Menschen, die als armutsgefährdet gelten. Armut ist in der Schweiz also alles andere als eine Randerscheinung, wie auch Nora vom Bündnis fertig luschtig schildert: «Die Entwicklung hat nicht erst in diesem Jahr angefangen, aber jetzt ist einfach „fertig luschtig“ und wir wollen etwas dagegen tun». Das Leben für einfach Leute werde immer teurer, während grosse Unternehmen von den aktuellen Krisen profitieren würden, kritisiert sie.

Das Berner Bündnis bietet Solidarität und sucht nach Lösungen. Mit dabei sind Organisationen wie beispielsweise die Gassenarbeit, der Klimastreik, die Basisgewerkschaft FAU und die JUSO.