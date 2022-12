Krisen der Welt 2023

Krisen waren in diesem Jahr wahrlich keine Mangelware, aber auch das nächste Jahr wird kein einfaches werden, analysiert das International Rescue Committee IRC.

Albert Einstein rief im Jahr 1933 zur Gründung der Organisation auf. Seitdem leistet das IRC Hilfe für Menschen, die vor Krieg, Verfolgung oder Naturkatastrophen fliehen müssen.

Immer Ende Jahr veröffentlicht das IRC seine Emergency Watchlist, eine Rangliste der Krisen-Hotspots für das kommende Jahr. Für 2023 belegen Somalia, Äthiopien und Afghanistan die Spitzenplätze. In allen drei Ländern kommen kriegerische Auseinandersetzungen und jahrelange Dürren zusammen, so das IRC.

Ein Beitrag in Zusammenarbeit mit dem Radio Corax in Halle