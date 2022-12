Eine bombastische Familie auf Sendung! Wir sind aus der Préro REPER und mitten in der Berufsvorbereitung. In der heutigen Sendung „family united“ erzählen wir euch, was junge Menschen in der Schweiz bewegt: Fussball, Outfits und Medien. Tune in!

Mit Aliz, Arian, Bleron, Eriona, Flausair, Francisca, Katia und Stephanie.

21.12.22 von 17-18 Uhr LIVE auf RaBe