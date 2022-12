Popmusik: Bravo Hits, Guilty Pleasure & Roughness

In dieser Ausgabe von Subkutan dreht sich alles um Popmusik: Was wir darunter verstehen, wie sie uns prägt, womit sie uns hadern lässt und wie zugänglich die Popindustrie ist. Zuerst schwelgen wir mit “Bravo Hits” nostalgisch in unserer Jugend. Dann wenden wir uns den schattigeren Seiten der Popmusik und ihren “Guilty Pleasures” zu. Und schliesslich untersuchen wir, wie sich die Globalisierung und ein breiterer Zugang zu Produktionsmitteln auf die Popindustrie und ihre Akteur:innen vor allem auch ausserhalb der primär westlich geprägten Popwelt auswirken.

Jugenderinnerung Bravo Hits

Vor der grossen Ära des Musicstreamings hatten CD’s einen viel grösseren Stellenwert. Für viele Millenials und frühen Gen Z waren die “Bravo Hits”-CD’s das Grösste. Viele besondere Erinnerungen verbindet man mit diesen CD’s. Ein Beitrag von Jeremias Schnyder.

Guilty Pleasure Pop-Musik

Was, wenn ein Song einen schalen Beigeschmack hinterlässt, sei es wegen der Werte, die er vertritt, wegen problematischer Vermarktungsstrategien, oder weil ein:e in Verruf geratene:r Künstler:in dahinter steht? Wie soll man damit umgehen – als Hörer:in oder als musikalische Leiterin eines Chors? Verschiedene Exponentinnen geben Einblick in ihre Gedanken und ordnen ein.

Afrikanische Beats im globalen Pop

Thomas Burkhalter ist Kulturschaffender und Gründer des Film- und Musikfestivals Norient. Im Beitrag von Simone Keller erzählt er wie afrikanische Künstler*innen die globale Popmusik beeinflussen, welche Hürden für Musiker*innen aus nicht-westlichen Ländern bestehen und welche Chancen die Musik bieten kann.

Norient Festival, Bern, 11.-15. Januar 2023

Apropos

Buchtipp von Anna Christen, Buchhandlung Klamauk: Black Artists Now (Mbuti, Ann)

Gespielte Songs

Einmal um die Welt – Cro

Yasho Leyonto –DJ Lag, Dladla Mshunqisi

Mehr neue Musik? Playlist von Subktuan-Redaktionsmitglied Simone Keller