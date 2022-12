The Hottest Morning Show In Town

Playlist vom 21.12.22

Can – Oh Yeah

Os Mutantes – A Minha Menina

Jimmy Hendrix – Born Under a Bad Sign

Marcos Valle – Mentira (Chega De Mentira)

Joyce Hurley – Sunbath

Fernando Mendes – A Desconhecida

Gal Costa – Relance

Trio Ternura – A Gira

Taxi – O Homem

Ruban e Mauro Assumpção – Os olhos

Arnaud Rodrigues – Som Do Paulinho

Dave Valentin – Do It Again

Vincent Ahehehinnou – Ou C’est Lui Ou C’est Moi

Kio Amachree – Hot, Black & Sweet

Julmud – Marhale A’la جُلْمود – مرحلة اعلى

Nadah El Shazly – Palmyra

Tanxugeiras – Midas

حبيبي فنك (Abdou El Omari) – أفراح المغرب (Afrah El Maghreb)

Etran De L’Aïr – Agrim Agadez

Sandman Project – Circles

Tank And The Bangas – Big (feat. Big Freeda)

Galsh – Que Calor

Balladur – Il Y A Des Choses Qi’On Oublie Pas

Dick El Demasiado – Uno Llamado Negrito

Jura Soundsystem – Mamma Capes

Huerco S. – Plonk VII

Moodymann – I Can’t Kick This Feelin‘ When It Hits

RS Produções – Mitsai

Ghetto Kumbé – ChiláKilé

Chuck Wood – Seven Days Too Long (Mono)

Cirt Gill & The Jam A Ditty Band – Put the music in your ear

Brian Owens & The Royal Five – Cool, Cool Water (Soul Supreme Remix, Instrumental)

Dego – U.N.I.A

Krystal Klear – Essentia (Sunrise Mix)

Samii – Here To Luv Myself

Session Victim – In & Out