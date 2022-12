Was macht die Gewerbepolizei alles?!

In der heutigen Sendung von Botz 3000 haben wir Marc Heeb bei uns als Gast im Studio. Er ist Co. Leiter der Gewerbepolizei Bern. Ausserdem kannst DU wider etwas gewinnen, und zwar spielen wir mit dir das Spiel „Bäckwörds“. Was es zu gewinnen gibt erfährst du um Punkt 15:00.

Natürlich begleiten wir dich auch mit tollen Beiträgen, wie ein Behind the Aquarium und guter Musik in den Donnerstag Abend.

Schalte ein um nicht’s zu verp assen!

Heute von 15h-17h auf 95,6MHz.

Link für das Anmeldeformular von Christmas Together: bit.ly/christmas_together

Was es damit auf sich hat erfährst du in unserer Rubrik „Weekender“.