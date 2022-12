Faithless (RIP Maxi Jazz *14.06.1957 – † 23.12.22)

Die letzte Sendung im 2022! Leider hat uns der Sänger der Band Faithless am 23. Dezember 2022 im Alter von nur 65 Jahren verlassen. Faithless hat die Club-Szene im 1995 mit Ihrer Hymne „Insomnia“ neu aufgemischt und einen Meilenstein gesetzt. Faithless war aber viel mehr als „nur“ Insomnia, wie die kleine Auswahl in unserer heutigen Sendung beweist. Viel Spass beim Reinhören unter (nur eine begrenzte Zeit) oder im RaBe-Sendungsarchiv.

01 Faithless – We Come 1

02 Faithless – Salva Mea

03 Faithless – Reverence

04 Faithless – Muhammad Ali

05 Faithless – Don’t Leave

06 Faithless – Take The Long Way Home (Grant Nelson’s Rollin Vibe Mix)

07 Faithless – Mass Destruction

08 Faithless – Insomnia (Monster Mix)