Ferien in der Altjahrswoche? Nicht bei Botz3000! Nein, diese Woche heissen wir dich sogar zu viert willkommen und läuten den Countdown ins 2023 bereits mit dir ein! Hierzu werden RetyDelRey & ¥ung $tapi von Vater Morgana live im Studio für dich rappen und von ihrem mega krassen Rapper Leben erzählen ;). Ansonsten lässt du dich am besten überraschen und schaltest einfach 95,6 MHz ein…ging wi ging, am Donschti vo 3 bis 5 <3!