StattRadio Januar 2023

In dieser Ausgabe: Ein runder Geburtstag der Kunst

Ways Away – Torch songs

Aufgehorcht – Programmhighlights Januar 2023 Die Zeit fliegt davon… Mal brettert sie mit tausend Sachen durch das Leben, mal zieht sie sich wie Kaugummi in die Unendlichkeit, mal tröpfelt sie dahin, mal hält sie an und lässt uns verwundert umherblicken, den Moment in allen Tönen fühlen. Es ist Januar, ein neues Jahr bricht an. Ein Übergang mit all seinen Zweifeln und Hoffnungen, kleinen, grossen Freuden und dieser trügerischen Ruhe, die sich gerne über alles legt, wenn es im Dunkeln kaltet und uns drinnen die Wärme umfasst. Auf dass wir im Neuen genug brennen, um Grobes abzufackeln, für Gerechtes einzustehen, Ängste zu verjagen, Veränderungen anzugehen, Herzen und Ohren offen zu halten für Wörter, Ideen, Gefühle, Menschen, Klänge, Unbekanntes. Auf dass wir lichterloh brennen und uns nicht verbrennen.

Jazmin Vazquez

Hörmal

WAYS AWAY – Torch Songs

Wer sich für alternative Rockmusik, HC und/oder Punk interessiert, ist sicher bereits über Namen wie STICK TO YOUR GUNS, BOYSETSFIRE oder SAMIAM gestolpert. Mitglieder von diesen Bands haben 2019 eine neue Truppe namens WAYS AWAY gegründet. Das erste Album von 2020 («s/t») hat die Review-schreibenden-Menschen bereits umgehauen und man hat sich gewundert, dass diese sogenannte «Altenative-Punk-Supergroup» in Europa nicht höhere Wellen wirft. Am 14. Oktober 2022 haben WAYS AWAY die Welt mit ihrer zweiten Platte «Torch Songs» beschenkt und wollen es wissen: Mit FULL FORCE und VAINSTREAM sind bereits erste Daten für Festivals in Europa 2023 publiziert! Und dies zurecht: Das Album ist 11 Songs stark und eine Achterbahnfahrt zwischen Themen wie Antikapitalismus, das Leben im aktuellen Zustand der Welt, aber auch persönliche Momente über Liebe und Verlust kommen vor. Stilistisch finden sich auf der LP schwungvoll punkige Tracks, aber auch ruhigere Songs wie der Anspiel-Tipp «Happy With What I Have». Reinhören unbedingt empfohlen!

Florian Haldimann

News

Jugendstunde

Hii, dir ist langweilig am Mittwochabend zwischen 17 und 18 Uhr? Du möchtest wissen, was in der Jugendwelt so abgeht?

Dann ist die Jugendstunde genau das Richtige für dich. Wir reden über die heutigen Jugendwörter und für was das Wort Jugend stehen kann. Wir besprechen aber auch ernstere Themen wie Freundschaft und haben auch mehrere Umfragen in der Stadt Bern gemacht. Das wichtigste haben wir natürlich nicht vergessen: Musik. Wir spielen ganz Verschiedenes, möglichst viel und für jeden ist etwas dabei. Die Jugendstunde ist ein Herzensprojekt von jungen Köpfen, die noch grün hinter den Ohren sind.

Wir haben versucht, alles selbst du machen. Alles, von der Redaktion bis zur Moderation wurde von uns gemanaget. Und auch wenn diese Sendung natürlich nicht ganz perfekt ist, hoffen wir dass DU vielleicht trotzdem reinhörst.

Klasse 7c

Aktuell

Ein runder Geburtstag der Kunst

Ein röhrender VocoDeer, eine scheppernde Juke-Box und der Klang von scharfen Messern – der Studiengang Sound Arts der Hochschule der Künste Bern rückt der Kunst auf den Leib und feiert mit einer klanglichen Accrochage den 1‘000‘060. Art’s Birthday.

Vor 50 Jahren – am 17. Januar 1973 – geschah beinahe Unglaubliches: Robert Filliou, der Initiator und Erfinder des Art‘s Birthday zelebrierte den 1‘000‘010. Geburtstag der Kunst in Aachen. Konform zu seiner eigenen Aussage „Kunst ist, was das Leben interessanter macht als Kunst“ forderte Filliou: „keine Kunst an den Wänden“ und liess die Gemälde in den Museen abhängen, weil er wünschte, dass die Kunst an ihrem Festtag ohne Kunstwerke im Leben aufgehen und das Treiben der Teilnehmer:innen steuern möge. Er verlegte folglich die Festlichkeiten aus den Kulturstätten auf die Strassen. Filliou wünschte sich für den Tag „internationale Schulferien, bezahlten Urlaub für die Arbeiter der ganzen Welt und spontane Festlichkeiten und Belustigungen rund um den Erdball“ und erklärte den Tag zum Feiertag. Tatsächlich nahmen die Aachener:innen sich frei. Fabriken, Büros und Schulen blieben geschlossen.

Fünfzig Jahre später fühlen Studierende der HKB der Kunst den Puls und füllen imaginär die leeren Wände der Museen mit einer bunten Accrochage aus nie gehörten Klängen.

Mit Körperschallwandlern und selbst gelöteten Kontaktmikrophonen, mit intravenös platzierten Klangerzeugern und Stetoskopen, mit Blasbalgen und allerlei optischen und akustischen Vergrösserungsinstrumenten rücken sie der 1‘000‘060 Jahre alten Kunst selbst auf den Leib. Röchelt sie noch, oder pfeift sie auf dem letzten Loch, die Kunst? In einer spiritistisch anmutenden Séance, von ätherischen Klängen begleitet, fragt sich das Personal plötzlich: Wie klingt die Klinge des scharfen Tortenmessers, wie der Geburtstagskuchen selbst? Dann macht es sich über die Torte her.

ART’S BIRTHDAY, DIENSTAG 17. JANUAR, AM ABEND (genaue Uhrzeit folgt auf rabe.ch)

Valerian Maly

Aufgehorcht

Schneeradio

Auch im neuen Jahr geht’s noch weiter mit unseren Schneeradio Sendungen unter der Woche um 18 Uhr. Die letzte Sendung gibt’s am 6. Januar.

Schneeradio, Montag-Freitag, 26. Dezember-6. Januar, 18-19 Uhr

Jugendstunde

Dir ist langweilig am Mittwochnachmittag oder -abend. Du weisst nicht, was du machen sollst? Schalte doch einfach mal das Radio an und höre unsere „Jugendstunde“ auf RaBe. Wir, die 7c von der Schule Manuel, konnten unsere eigene Sendung produzieren. Wir reden über Teenagerthemen, erklären beispielsweise Jugendwörter und hören unsere aktuelle Lieblingsmusik. Also: Perfekt für DICH. Mehr zur Sendung gibt’s unter NEWS.

Jugendstunde, Mittwoch 11. Januar, 17-18 Uhr

Ein runder Geburtstag der Kunst

Ein röhrender VocoDeer, eine scheppernde Juke-Box und der Klang von scharfen Messern – der Studiengang Sound Arts der Hochschule der Künste Bern rückt der Kunst auf den Leib und feiert mit einer klanglichen Accrochage den 1’000’060. Art’s Birthday. Vor 50 Jahren – am 17. Januar 1973 – geschah beinahe Unglaubliches: Robert Filliou, der Initiator und Erfinder des Art’s Birthday zelebrierte den 1’000’010. Geburtstag der Kunst in Aachen. Konform zu seiner eigenen Aussage „Kunst ist, was das Leben interessanter macht als Kunst“ forderte Filliou: „keine Kunst an den Wänden“ und liess die Gemälde in den Museen abhängen, weil er wünschte, dass die Kunst an ihrem Festtag ohne Kunstwerke im Leben aufgehen und das Treiben der Teilnehmer:innen steuern möge. Mehr Infos zum Art’s Birthday findet ihr unter AKTUELL.

Art’s Birthday, Dienstag 17. Januar, am Abend (genaue Uhrzeit folgt auf rabe.ch)

à suivre #42

2020 wurden die Semesterpräsentationen des HKB-Studiengangs Sound Arts mit dem Format «à suivre» zum ersten Mal auf RaBe in einem Radio-Mix gespielt, da die Abschlussprojekte nicht live gezeigt werden konnten. Der HKB gefiel es so gut bei uns, dass sie die «à suivre»-Sendung zur festen Grösse im Rahmen der Semester-Abschlüsse machten.

à suivre #42, Samstag 21. Januar, 20-22 Uhr

Das ganze StattRadio als pdf oder das aktuelle Programm anschauen