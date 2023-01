3 Jan.*20uhr* mit Fette Gitarren Riffs, Erdige Hymnen

233 Sendung 3 Jan 2023 *20Uhr* Abbazappa Rabe wünscht dir ein gutes Rockiges 2023 und los gehts, am 3 Januar 2023 mit Fette Gitarren Riffs, Erdige Hymnen, und einen Best of aus den 2021 und 2022 Albums von Cheap Trick, Dirty Honey, King’s x, The Dead Daisies, Rammstein, Halestorm, The Winery Dogs, und Sam himself. Merci fürs mithören Online rabe.ch oder Dab+



gespielte Lieder

01 Cheap Trick – I Want You to Want Me 1978

02 Cheap Trick – Boys Girls Rock N Roll 2021

03 Cheap Trick – Light Up The Fire 2021

04 Dirty Honey – Lets Go Crazy 2022

05 Kings X – Let It Rain 2022

06 Kings X – Nothing But the Truth 2022

07 Kings X – Give It Up 2022

08 The Dead Daisies – Face Your Fear 2022

09 The Dead Daisies – Shine On 2022

10 Rammstein – Adieu 2022

11 Rammstein – Lügen 2022

12 Halestorm – The Steeple 2022

13 The Winery Dogs – Moonage Daydream 2022

14 Sam Himself – Mr. Rocknroll 2022