Frisch das Jahr, frisch auch die Kulturtipps von Tim

Wir hoffen Du bist gut ins Neue Jahr gestartet! Damit Du ausgestattet bist mit neuen Inputs bringt Tim in die heutige Sendung um 18.30 Uhr aktuelle Kulturtipps mit.

-Buchtipp:

In ihren Träumen rettet Johanna als Superheldin Galakto-Joe die Welt. Als Johanna aber immer häufiger im Unterricht träumt und dabei noch laut rumschreit, hat der Lehrer die Nase gestrichen voll. Und Johanna wird in den Sommerferien in die Schule der verrücken Träume geschickt, wo sie neue Freund:innen kennenlernt, die von fiesen Monstern träumen! Was würde passieren, wenn diese aus den Träumen entwischen würden? „Die Schule der Verrückten Träume“, eine gut geschriebene Fantasy-Fiction von Florian Beckerhoff.

-Theatertipp:

Mit „Rotkäppchen“ bringt das Theater National in diesem Jahr viele schöne und bezaubernde Figuren auf die Bühne!

Natürlich gehört neben Rotkäppchen ein Wolf mit vielen Tieren und Waldfeen dazu, wie auch die Grossmutter, der Cousin von Rotkäppchen und die beiden Clowns Würstli und Weggli.

Speziell in diesem Jahr veranstaltet der Zirkus Kinderfloh eine eigene Show auf der Bühne.

Rotkäppchen ist das nächste Mal diesen Samstag zu sehen, 7.1.23 um 14 Uhr. Im Theater National, Hirschengraben Bern. Das Stück wird bis am 28. Januar 2023 im Theater National zu sehen sein. Ab 4 Jahren.

Im Neuen Jahr wird in der Sendung Leporello on Air auch debattiert! Die Streitfrage für heute: „Ist Theater doof und veraltet?“ Was hältst du davon? Schreib uns doch eine Mail!