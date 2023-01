2023 steht in den Sternen

In der ersten Sendung des neuen Jahres schauen wir in die Sterne und wagen mit unseren Horoskopen einen kurzen Ausblick in die Zukunft. In der Gegenwart wird wie so oft etwas gemotzt über das aktuelle Wetter und den Verkehr. Es gibt aber auch Grund zur Freude, denn im Studio läuten wir 2023 auch musikalisch ein – mit Rap unserer Gästin SGB. Seit 2018 rappt sie auf English, Französisch und vor allem Schweizerdeutsch. Lass dich von ihrer Mischung aus Old-School und New-School Hip-Hop/Rap den Startschuss ins Weekend geben – und zwar sogar mit einem bisher unveröffentlichten Song!!

Passend dürfen auch unsere Weekend Tipps nicht fehlen und du kannst auch wieder etwas gewinnen, wenn du dein Musikwissen unter Beweis stellst – einen Gutschein vom Malso Lokal!

Ausserdem feiern wir diese Woche eine kleine Neuheit – du wirst unsere komplette Sendung live auf Insta mitverfolgen können und kriegst mal einen richtigen Einblick hinter die Radio Kulissen.

Ging wi ging, am Donschti vo 3-5 😉