In dieser Sendung beschäftigen wir uns unverhüllt mit der Warheit. Geopolitisch unbedeutend mit einem Campingplatz auf dem man gemeinsam nackt Yoga machen kann und im Mal ehrlich mit einem aktuellen, ernsteren Thema: Wie Kleidervorschriften die Freiheit im Iran einschränken und was wir in der Schweiz tun können um die Menschen im Iran zu unterstützen. Am Mikrophon sind Ralph Natter und Susanne Grädel.

In einem Naturschutzgebiet in Thielle steht ein Campingplatz, auf dem ein natürlicher Lebensstil gelebt wird: Der Reform-Naturismus. Zu diesem Lebensstil gehört neben vegetarischem Essen und dem Verzicht auf Tabak und Alkohol auch das Nacktsein. Martin Beck ist Präsident von ONS, der «Organisation der Naturisten in der Schweiz», zu der der Campingplatz Die Neue Zeit in Thielle gehört. Er erzählt unserer Redaktorin Susanne Grädel, wie das Leben auf dem Naturisten-Gelände aussieht und welche Rolle dabei das Nacktsein spielt.

Mal ehrlich, Sepideh Karimi, was können wir tun?

Seit September gibt es im Iran Proteste gegen die Sittenpolizei, gegen die Unterdrückung und gegen Kleidervorschriften. Als Kind flüchtete Sepdieh Karimi vom Iran in die Schweiz. Nun engagiert sie sich mit Free Iran Switzerland für die Portestierenden.

Im Gespräch mit Samuel Schwegler spricht Sie darüber, was es mit ihr macht, dass sie nicht mehr in den Iran reisen kann. Wie es ihren Angehörigen im Iran geht und was sie sich von der offiziellen Schweiz erwartet. Und sie erklärt uns was wir tun können, um die Protestierenden im Iran zu unterstützen: Komm an die Demos und teile die Beiträge die du auf Instagram und Twitter von Free Iran Switzerland findest.



