ACID-JAZZ-PIONIER CHRIS BANGS

Die erste Ausgabe von Supernova im neuen Jahr widmet sich zahlreichen Downtempo-Tunes, unter anderem von Demae, Gerardo Frisina, Karolina, Koka Mass Jazz und Silentjay. Ebenfalls im Programm heute einige Klassiker des Nu Jazz aus den Nullerjahren, unter anderem von Mario Biondi oder Mr. Scruff. Das neue «Album des Monats» im Januar heisst «Firebird». Das Solo-Album des britischen Acid-Jazz-Pioniers Chris Bangs erscheint am 27. Januar beim legendären Londoner Label Acid Jazz. Die zehn Tracks widmen sich dem tanzbaren Jazz. Der DJ und Musikproduzent vereint dabei verschiedene Stile von Hard Latin über Fusion Jazz bis Disco. Zwei Tracks – wovon einer noch unveröffentlicht! – werden wir in der heutigen Sendung ausstrahlen. Ausserdem werden wir heute zum zweiten Mal unseren neuen Supernovisten Reinhold Pokorny aka DJazz zu Gast haben, der einen kleinen musikalischen Ausblick machen wird. Am 11. Februar wird er bei Supernova seinen Einstand feiern. Wir heissen ihn im Supernova-Team herzlich willkommen!