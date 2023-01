17.Jan *20uhr* Gloom & Doom & Rock n roll

23 4 Sendung 14 Januar 2023 # 20Uhr# gespielte Lieder 01 Gengis Nash - Running Out of Time 2022 https://www.facebook.com/genghisnash/ 02 Genghis Nash - The Swamp 2022 https://www.facebook.com/genghisnash/ 03 The Blue Stones - Cards Are Down 2022 https://www.facebook.com/thebluestonesmusic/ 04 The Standstills – Motherlode 2022 https://www.facebook.com/TheStandstills/ 05 No Machine – Cleardown 2022 https://www.facebook.com/nomachx 06 Prototyper – Move 2022 https://www.facebook.com/prototyper.band 07 Metallica - Lux Æterna 2022 https://www.facebook.com/Metallica 08 The Smashing Pumpkins - Steps in Time 2023 https://www.facebook.com/smashingpumpkins 09 The Smashing Pumpkins - The Good in Goodbye 2023 https://www.facebook.com/smashingpumpkins 10 Elder – Coalescence 2022 https://www.facebook.com/elderofficial 11 Jeff Beck Group – Rice 1969 (R.I.P Jeff Beck 2023) https://www.facebook.com/jeffbeck 12 Elder – Catastasis 2022 https://www.facebook.com/elderofficial