Die Träume der schwangeren Frau

Fernanda Baquero ist eine Hebamme aus Kolumbien und der Schweiz. Sie hat viele Frauen bei der Geburt ihres Kindes begleitet, in Kolumbien und in der Schweiz, in ihren Häusern und in der Natur. Im Gespräch mit Aviv Szabs erklärt Fernanda Baquero, wie sich die Träume von Frauen während der Schwangerschaft verändern und warum schwangere Frauen auf der ganzen Welt von ähnlichen Träumen erzählen, diese aber unterschiedlich interpretieren.

Du möchtest das Interview in Spanisch hören? Dann kannst du das hier: Los sueños de la mujer embarazada