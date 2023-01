Musikproduzent Monumental Beats zu Besuch!

Heute erwartet dich wieder ein vielfältiges Programm bei BOTZ3000:

Im Interview begrüssen wir den jungen Musikproduzenten Monumental Beats. Er ermöglicht uns einen Einblick in seine Arbeit und erzählt Phillip von BOTZ3000, woher er seine Inspiration für die Produktion von Musik und Beats nimmt.

In unserer Rubrik „Chotz doch“ gerät Elena richtig in Rage. Sie regt sich übers Nägel machen auf! Wie man sich über alltägliche Dinge nerven kann, ist Celina von BOTZ3000 erschüttert, in welchem Zustand sich Ägypten heute befindet. Der nordafrikanische Staat ist vor allem bekannt für innovative Baukunst und archäologische Schätze. In der Rubrik „Botz diplomatique“ wird dieses Land ein wenig genauer unter die Lupe genommen. Im Gewinnspiel „Backwörds“ verlosen wir einen Gutschein von Energy Kitchen Bern. Ruf an und fordere dein Glück heraus! Gegen Ende der Sendung gibt es noch die Ausgeh-Tipps fürs Wochenende und natürlich wirst du mit gute Musik durch deinen Donnerstagnachmittag begleitet.

Schalte unbedingt ein, um nichts zu verpassen!

Heute von 15h-17h auf 95.6 MHz auf Radio RaBe