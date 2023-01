Am 27. und 28. Januar 2023 findet in der Grossen Halle der Reitschule das Winter-Punkrock-Festival «Das blaue Pferd» statt. 10 Bands spielen, insgesamt 42 Männer und 4 Frauen, allesamt weisse Personen. «Ach nein, das kann ja nicht sein», dachte sich Andrea vom Kollektiv des Kinos in der Reitschule, und hat kurzerhand das queer-feministische Punk-Filmfestival «Rote Stute» organisiert.

«Auch innerhalt der Punk-Szene gibt es Diskriminierungen und Rassismen», meint Andrea. «Uns ist es wichtig aufzuzeigen, dass die Punk-Bewegung noch nie eine Gruppe weisser Männer war». Im Programm werden deshalb Filme über Frauen, nicht-weisse und queere Menschen gezeigt. Neben Dokumentarfilmen gibt es auch einen Spielfilm und eine Action-SciFi-Komödie zu sehen. Zum Abschluss hat das Kino-Kollektiv ein Punk-Konzert mit der geschlechtergemischten Band «The Blasfemmes» in der Cafete organisiert.

Im Interview erzählt Andrea, wie sie die Filme gefunden und ausgewählt haben und welcher Streifen ihr Favorit ist.

Das queer-feministische Punk-Filmfestival «Rote Stute» findet am 20. und 21. Januar 2023 im Kino der Reitschule statt.