Holt die Veloleichen aus dem Keller!

Schaut man in die Velokeller und Hauseingänge in und um Bern, so findet man oft ausrangierte Fahrräder. Manche werden von ihren Besitzer*innen seit Jahren vernachlässigt, bei vielen ist nicht einmal mehr klar, wem sie einst gehörten.

Besser wäre, die Velos würden wieder zum Einsatz kommen, beispielsweise in Gambia, Ghana, Burkina Faso, Tansania, Madagaskar, Südafrika oder der Elfenbeinküste. Hierhin exportiert Velafrica Fahrräder, die in der Schweiz nicht mehr gebraucht werden.

Im Rahmen einer Abholaktion können Stadtberner*innen noch bis am Sonntag ihre ausgedienten Velos kostenlos anmelden. Ende Monat schickt Velafrica dann ein Team vorbei, welches die markierten Fahrräder abholt, in Stand setzt und in die erwähnten Länder verschickt. Besonders beliebt seien Mountainbikes, erklärt Ladina Caprez von Velafrica, da in vielen Gegenden der Zielländer die Strassen nicht geteert seien. Grundsätzlich könne jedoch jedes Velo gespendet werden, auch E-Bikes. Falls ein Fahrrad nicht zum Export geeignet sei, diene es als Ersatzteillager.