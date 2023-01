Kolumne über Helevtzide

Es ist Freitag und somit Zeit für unsere akustische Kolumne, den Radioblog. Heute stammt dieser aus der Feder von Mohamed Wa Baile. Mitbegründer der Allianz gegen Racial Profiling und aktiv im Institut Neue Schweiz INES. Er spricht über Helvetzide, also über rassismusbetroffene Menschen, die in Schweizer Flüchtlingszentren oder in Untersuchungshaft ums Leben gekommen sind