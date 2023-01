„Gelebte Utopien und zerplatzte Träume“

Ein unbebauter Betonplatz an bester Lage: die Schützenmatte in Bern. Die Nutzung und Gestaltung dieses Platzes ist seit Jahren ein Politikum, 2028 ist eine grosse Umgestaltung geplant. Subkutan fühlt der „Schütz“ den Puls: Wie wird der Platz in diesen kalten Wintermonaten genutzt? Was wird geschätzt an diesem Platz? Und was sind die Herausforderungen?

Zu Gast im Studio sind Marla und Livio vom Verein Medina, der mitten auf dem Platz in einem umgebauten Container ein Gemeinschaftszentrum betreibt und eine Anlaufstelle und Treffpunkt bietet. Livio und Marla engagieren sich freiwillig für Medina und erzählen, was ihre Arbeit beinhaltet, wer das Gemeinschaftszentrum nutzt und inwiefern Freiräume wie die Schützenmatte Zukunftsmodelle sind.