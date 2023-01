Raum einnehmen, gegeneinander antreten, sich herausfordern: Break Dance oder Breaking ist männlich dominiert. B-Girls, also weibliche Breakerinnen, gibt es wenige in der Szene und oft sind sie mit Sexismus konfrontiert. Daran will die FLUX Crew etwas ändern und inszeniert Breaking von und mit FLINTA-Personen; also Frauen sowie lesbischen, intersexuellen, non-binären und Transpersonen. Diesen Donnerstag führen sie ihre Performance «B Girl Battles» im Gaskessel auf.