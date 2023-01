Da Cruz: Von Schlangen und Körpern

Die Schweizerisch-Brasilianische Band Da Cruz ist eine Wucht. Mutig mischen sie Stiles zusammen: von Funk und Afrobeat bis Dub und Hip Hop findet sich alles in der energetischen Musik. Seit einigen Jahren wohnen die Bandmitglieder in Bern. Im November haben sie ihr sechstes Album Baladas da Luta herausgegeben. Wir haben mit Mariana da Cruz und Ane Hebeisen in ihr neues Album hinengehört:

«Lustigerweise ist der Song O Corpo in einem sehr traurigen Setting entstanden», erinnert Ame Hebeisen. Sie hätten Weihnachten in Madrid verbracht und haben bei einer Jam Session viele Brasilianer*innen kennengelernt. Diese seien traurig gewesen, weil sie über die Festtage nicht hause konnten. «Wir dachten: wir müssen hier etwas fröhliches machen!», lacht der Musiker. So ist aus einem traurigen Setting dieser sehr fröhlicher Song entstanden. «O Corpo», zu deutsch «der Körper», ist ein Beitrag zur Body Positivity, also zum freundlichen Umgang mit unseren Körpern. Der Song ist eine Ode an den Körper, an die Fröhlichkeit, erklärt Mariana Da Cruz. «In diesen Song haben wir diese Energie von Freiheit gesteckt: Dein Körper ist dein Boden!».

Das neue Album heisst «Baladas da Luta», auf deutsch Kampflieder oder Kampfbaladen. Mit ihrer Musik bringen Da Cruz auch eine politische Message rüber, zum Beispiel im Song «Serpentes», den sie zusammen mit dem nigerianischen Rapper Magugu produziert haben:

«Im Parlament verstecken sich Schlangen, sie warten nur darauf, dich zu beißen», singt Mariana Da Cruz im Song «Serpentes». Das neue Album seit Beginn von Bolsonaros Regierungszeit entstanden – Da Cruz‘ neues Album ist eine Auseinandersetzung mit dieser politischen Realität.

Im Rahmen der bee flat Konzertreihe präsentiert Da Cruz am kommenden Sonntag in der Turnhalle des Progr ihr neues Album.