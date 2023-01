Hawaiianische Lomi-Masseurin Geeta im Studio

In der heutigen Sendung ist Geeta Devi Singh zu Gast. Sie erzählt Ruwy von Botz3000 über die hawaiianscihe Lomi-Massagen, das Frau-sein und was Männer in ihren Seminaren erwarten dürfen.

Zwischen Musik gibt es heute auch Folgendes:

In unserem Gewinnspiel „Bäckwörds“ hast du die Chance auf einen Energy Kitchen Gutschein. In der Rubrik „Chotzdoch“ regt sich Chrigi über das Autofahren auf. Ausserdem wird Botz3000 für eine kurze Zeit auch heute spirituell. Im „FüRaBeOrakel“ werden die Karten für euch gelegt. Kurz vor Schluss hörst du noch unsere Tipps für den Ausgang im Weekender.

Hier kannst du die Sendung nachhören: