PSYCHADELIC…FAST!

Heute wird’s Post-Punkig, Psychadelisch, schnell. Deep Dive ist wieder da, also öffnet eure Gehörgänge von 20 bis 22 Uhr. Denn heute zu Gast in der ersten Stunde ist das Berner Quintett Polar Klub. „Wer zum Sound der Berner Band nicht tanzt, der verpasst etwas.“ Wer auch immer das geschrieben hat, liegt richtig. Polar Klub versprechen was sie halten, nämlich tanzbarer „upgespaceter“ Sound. Wer erfahren will, wie sie klingen, sollte unbedingt reinhören.

Und in Stunde Zwei widmen wir uns Singles. Unser Moderator Max hat Singles, die in diesem Jahr erschienen, gesammelt und wird sie euch präsentieren. Also statt einem Deep Dive in ein Album einer Band, wirst du heute in den Genuss verschiedenster Künstler*innen kommen. Also hör rein auf Radio RaBe von 20-22 Uhr!