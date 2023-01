Vom 24. bis 26. Februar 2023 lässt sich das Schweizer und europäische Audioschaffen in seiner ganzen Vielfalt im Kino Rex in Bern und auf acht Partnerradios entdecken. Neben den zwölf Stücken im nationalen Wettbewerb bietet das 13. SONOHR Radio & Podcast Festival Premieren, Liveacts, Soundwalks und ein Weiterbildungsangebot für Audioprofis.

Auf dem Programm steht eine Zeitreise durch ein Kassetten-Archiv, eine audiovisuelle Performance mit kleinen Tropfen magnetischer Flüssigkeit, die mal sphärisch, mal düster technoides Live Electronica begleitet oder ein Spaziergang, bei dem elektromagnetische Signale der Umgebung per Funkkopfhörer erlebbar werden.

Seit der Gründung des Festivals ist die Idee das gemeinsame Hören und Erleben von Audioschaffen. Das Festival im „Äther“ ergänzt dieses Erlebnis: Acht Radios in der ganzen Schweiz machen bei SONOHR ON AIR mit. Audio verbindet uns über die Sprachgrenzen hinweg. So bauen wir Hemmschwellen gegenüber anderen Radiokulturen ab und ein Radiomacher:innen-Netwerk zwischen den drei Sprachregionen auf.

Auf RaBe ist SONOHR mehrfach präsent: die Sendung „subkutan“ macht eine ausgiebige Vorschau auf das Festival, wir übertragen zwei Wettbewerbsblöcke und mischen im Live-Festivalradio mit, das vor Ort im Kassenhäuschen des Kino Rex produziert wird. Dabei tauchen wir in die Festivalatmosphäre ein, mit spannenden Hintergrundberichten und Gesprächen mit den Podcaster:innen, Besucher:innen oder auch den Veranstalter:innen selbst.

Das ganze Programm findest du auf sonohr.ch

Auf RaBe:

Mittwoch 22. Februar: subkutan, 11:30 bis 12 Uhr

Samstag, 25. Februar: Festivalradio, 17 bis 20 Uhr

Sonntag, 26. Februar:

Wettbewerbsblock 5, 14 bis 15 Uhr, „Le dernier bateau“ (frz) + Herzfrequen (deu)

Wettbewerbsblock 6, 16 bis 17 Uhr, „Maam Kumba Bang, mythe ou légende?“ (frz)