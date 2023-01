Sendung vom 27. Januar 2023

Gestern debattierte die Umweltkommission des Nationalrats über die Zukunft der erneuerbaren Energien in der Schweiz. Die Schweizerische Energiestiftung befürwortet die Stossrichtung, meint aber, das ein Aspekt zu wenig berücksichtig werde. Und: Neben Klimawandel und Tourismus könnten in Zukunft auch Infrastrukturprojekte den Lebensraum vieler Tierarten in den Bergregionen dezimieren. Die Vogelwarte Sempbach erklärt das Problem anhand des Beispiels Alpenschneehuhn. Zum Schluss gibt’s unseren Radioblog zum Thema Berndeutsch.

Umweltkommission zum Solarausbau

Lebensraum des Alpenschneehuhns

Radioblog: Le Bernois – das Berndeutsche