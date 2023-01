Die Weiten der Berner Kulturwelt

Alina und Maja entführen euch in die Berner Kulturwelt mit einem Familienkonzert, einer Museumsausstellung und einem Literaturtipp:

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe bee-flat im PROGR gibt es Live-Konzerte für Kinder und erwachsene Begleitpersonen. Einmal im Monat, an einem Sonntagnachmittag spielen renommierte Musiker:innen aus der Schweiz und der ganzen Welt für ein junges Publikum und für Familien. Preis, Lautstärke und das Angebot an der Bar werden angepasst! Der Ausflug lohnt sich also für die ganze Familie. Am Sonntag, 5. Februar um 15:30 Uhr spielen Asmâa Hamzaoui und Bnat Tibouktou aus Marokko. Mehr Infos dazu, gibts hier.

Als Buchtipp präsentiert euch Maja das Buch „Wie anders ist alt“ von Bettina Obrecht: Was macht Kindsein aus, was den letzten Lebensabschnitt? Und welche Eigenschaften sind einfach nur menschlich, egal wie alt man ist? In einem Dialog zwischen Enkelkind und Grossmutter wirft Bettina Obrecht philosophische Fragen zum Alter auf.

Im Museum für Kommunikation erwartet euch die neue Ausstellung „Planetopia – Raum für Weltwandel“ über Lösungen für Umweltprobleme. Für die Kleinsten gibts in diesem Museum ein Suchspiel: Ratatösk heisst das vorwitzige Eichhörnchen, das sich 12 Mal im Museum versteckt hat. Überall bei seinem Bild finden die Kinder spannende Aktivitäten und Rätsel.

Mehr Kulturtipps für Kinder, Jugendlichen und Familien findet ihr unter leporello.ch