StattRadio Februar 2023

In dieser Ausgabe: Das 13. SONOHR-Festival

Aufgehorcht – Programmhighlights Februar 2023 Das neue Jahr kommt so langsam in die Gänge. Die RaBe Sendungsmacher:innen sind zurück aus dem Winterschlaf und begeistern unsere Hörer:innen mit einem vielseitigen Programm. Bestimmt ist auch etwas für dich dabei! Schau doch mal auf unsere Website www.rabe.ch, um nichts zu verpassen. So findet im Februar das 13. SONOHR-Festival statt. Im Zentrum steht an drei Tagen das gemeinsame Erleben von kreativen Hörstücken. Ausserdem geht das Literaturfestival „LIT“ in die dritte Runde. Studierende des Schweizerischen Literaturinstituts Biel präsentieren an zwei Abenden im Tojo Theater ihre Texte. Tune in! Wir freuen uns, wenn du uns hörst und unsere RaBe-Events besuchst! Auf ganz bald!

Miriam Pfeiffer

Hörmal

Chris Bangs – Firebird (Acid Jazz)

Der britische Acid-Jazz-Pionier Chris Bangs hat Ende Januar beim legendären Londoner Label Acid Jazz «Firebird» released. Die zehn Tracks widmen sich dem tanzbaren Jazz. Dabei vereint der DJ und Musikproduzent verschiedene Stile von Hard Latin über Fusion Jazz bis Disco. So stellt etwa der Titel «East Coast» eine Hommage an Bangs’ Wurzeln dar. Es ist der unverwechselbare Sound der Jazz-Funk-Fusion, der sich in den frühen 1980er-Jahren in den britischen Clubs verbreitete, während «Dinamita» mit seinem starken, von Percussions geprägten Montuno-Salsa-Groove den Hut vor dem Sound der 1970er Jahre in New York City und Puerto Rico zieht. «Firebird» ist toll und gehört in jede gut sortierte Sammlung. Und natürlich auf die Playlist von RaBe – vorgestellt als «Album des Monats Januar» in der Sendung «Supernova».

Luca D’Alessandro

News

Amuse Bouche eines Literaturfestivals

Stuhl, Tisch, Glas, Mikrofon und dann geht’s los! Dieses klassisch spartanische Setting ist das Credo des Literaturfestivals «LIT». Nach einem dreijährigen Boxenstopp ist das junge Schreiben im Tojo Theater wieder am Start und geht mit dem niederschwelligen Literaturfest «LIT» in die dritte Runde. An zwei Abenden präsentieren aktuelle oder ehemalige Studierende des Schweizerischen Literaturinstituts Biel ihre Texte. Die Bühne bietet Platz für Experimente und Bewährtes, Überraschendes und Altbekanntes, Prosa und Lyrik, und vielleicht sogar ein wenig Spoken Word.

Um dich auf «LIT 3» einzustimmen, liefert dir RaBe ein kleines Amuse Bouche. In zwei kurzen Mittagssendungen lesen die Autor:innen des jungen Literaturfestivals weitere Texte fürs Radiopublikum.

Donnerstag 2. und Freitag 3. Februar, jeweils 12 Uhr auf RaBe

Amuse Bouche «LIT 3» mit den Autor:innen des Literaturfestivals

Freitag 3. und Samstag 4. Februar, jeweils 20:30 Uhr im Tojo

Junges Literaturfestival «LIT 3», alle Infos auf tojo.ch

Magdalena Nadolska & Tojo Theater

Aktuell

Das 13. SONOHR-Festival

Vom 24. bis 26. Februar 2023 lässt sich das Schweizer und europäische Audioschaffen in seiner ganzen Vielfalt im Kino Rex in Bern und auf acht Partnerradios entdecken. Neben den zwölf Stücken im nationalen Wettbewerb bietet das 13. SONOHR Radio & Podcast Festival Premieren, Liveacts, Soundwalks und ein Weiterbildungsangebot für Audioprofis.

Auf dem Programm steht eine Zeitreise durch ein Kassetten-Archiv, eine audiovisuelle Performance mit kleinen Tropfen magnetischer Flüssigkeit, die mal sphärisch, mal düster technoides Live Electronica begleitet oder ein Spaziergang, bei dem elektromagnetische Signale der Umgebung per Funkkopfhörer erlebbar werden.

Seit der Gründung des Festivals ist die Idee das gemeinsame Hören und Erleben von Audioschaffen. Das Festival im «Äther» ergänzt dieses Erlebnis: Acht Radios in der ganzen Schweiz machen bei SONOHR ON AIR mit. Audio verbindet uns über die Sprachgrenzen hinweg. So bauen wir Hemmschwellen gegenüber anderen Radiokulturen ab und ein Radiomacher:innen-Netzwerk zwischen den drei Sprachregionen auf.

Auf RaBe ist SONOHR mehrfach präsent: die Sendung «Subkutan» macht eine ausgiebige Vorschau auf das Festival, wir übertragen zwei Wettbewerbsblöcke und mischen im Live-Festivalradio mit, das vor Ort im Kassenhäuschen des Kino Rex produziert wird. Dabei tauchen wir in die Festivalatmosphäre ein, mit spannenden Hintergrundberichten und Gesprächen mit den Podcaster:innen, Besucher:innen oder auch den Veranstalter:innen selbst.

Das ganze Programm findest du auf sonohr.ch

Auf RaBe:

Mittwoch, 22. Februar:

Subkutan, 11:30 bis 12:30 Uhr

Samstag, 25. Februar:

Festivalradio, 17 bis 20 Uhr

Sonntag, 26. Februar:

Wettbewerbsblock 5, 14 bis 15 Uhr, «Le dernier bateau» (frz) + «Herzfrequenz» (deu)

Wettbewerbsblock 6, 16 bis 17 Uhr, «Maam Kumba Bang, mythe ou légende?» (frz)

Magdalena Nadolska & SONOHR

Aufgehorcht

Amuse Bouche «LIT 3»

Am Freitag 3. und Samstag 4. Februar findet im Tojo Theater zum dritten Mal das Junge Literaturfestival «LIT» statt. RaBe präsentiert im Vorfeld an zwei Tagen ein kleines «Amuse Bouche» zum Festival. Mehr Infos findet ihr in dieser Ausgabe unter NEWS.

Amuse Bouche LIT 3, Donnerstag 2.+Freitag 3. Februar, 12-12:30 Uhr

BernTeens

Es gibt viele Orte, die sich anbieten, um eine Sendung zu produzieren: Im Studio, im Zoo, in einer Klinik oder in einem Wohnzimmer. An all diesen Plätzen konnten wir schon Erfahrung in Zusammenhang mit dem Radio machen. Für die Sendung im Februar begeben wir uns allerdings in eine aussergewöhnliche Lage, um das benötigte Audiomaterial zu sammeln, nämlich in schwindelerregende Höhen. Konkreter ausgedrückt: Wir fahren während eines Tages mit einem Mikrofon in der Hand mit der Gondel und holen die Meinungen der Wintersportler:innen ein, um diese Gedanken der Allgemeinheit im Radio zu präsentieren. Dabei thematisieren wir insbesondere die ungewisse Zukunft des Schneesports. Hört unbedingt am 7. Februar um 20:00 Uhr bei den BernTeens rein, um direkt aus der Luftseilbahn informiert zu werden.

BernTeens, Dienstag 7. Februar, 20-21 Uhr

Blaton

Viele kennen das Buch aus dem Deutschunterricht oder haben den Film gesehen: «Das Parfum» von Patrick Süskind. Die Geschichte des Mörders Jean-Baptiste Grenouille, der (Achtung Spoiler) hübsche Mädchen umbringt, um aus ihnen Parfum zu machen. Klingt makaber, doch… ist an der Geschichte vielleicht doch etwas dran? Kann man aus Menschen vielleicht doch Parfum machen? Wir fragen die Berner Parfumeurin und Duftexpertin Brigitte Witschi, die am 9. Februar Gast in unserer Sendung zum Thema Duft ist. Wie man Düfte zusammenstellt und weshalb wir überhaupt Parfum verwenden beantwortet Brigitte Witschi im Gespräch mit Helen Alt.

Blaton, Donnerstag 9. Februar, 17-18 Uhr



World Radio Day

Am 13. Februar findet der UNESCO World Radio Day statt. Auf RaBe gibt’s da ein Spezialprogramm von 8 bis 11 Uhr im Montagmorgen in Zusammenarbeit mit unseren Schwesterradios Jam On, Kanal K, Radio 3FACH, Radio LoRa und Radio Stadtfilter.

der Morgen: World Radio Day, Montag 13. Februar, 08-11 Uhr

Ready to Rock

Das nächste Ready to Rock steht ganz im Zeichen der Band The Legendary Pink Dots. Sie gehören seit 1980 zu einer der speziellsten Gruppen der Rockszene. Es gibt wahrscheinlich nicht viele Sendungen, die der Band ein zweistündiges Special widmen, mit Musik von ihren Anfängen bis heute. Die Band befindet sich auf Europa-Tour und gastiert am 22.2. in Luzern (Sedel) und am 25.2. in der Dampfzentrale Bern. Grund genug, diese Band ausführlich vorzustellen.

Ready to Rock, Mittwoch 15. Februar, 21-23 Uhr

UrbanWolf Jubiläum

Am Samstag 18. Februar senden wir die 100. Episode von UrbanWolf. Wir öffnen die Studiotür für alle, die vorbeikommen und live dabei sein wollen. Du bringst bei Laune maximal 3 Songs mit und wir spielen auch deine Musik, die du dir für diese Gelegenheit ausgesucht hast! Komm vorbei zwischen 14:00 und 16:00 Uhr.

UrbanWolf, Samstag 18. Februar, 13-16 Uhr

Subkutan x SONOHR

Das nächste Radio- und Podcastfestival SONOHR steht vor der Türe! Vom 24. – 26. Februar können kreative Hörstücke, Podcasts und Audioproduktionen entdeckt werden. Subkutan macht am Mittwoch 22. Februar von 11:30 – 12:30 Uhr eine Vorschau auf die diesjährige Ausgabe. Mit Live-Gästen und Interviews tauchen wir ein ins Festivalprogramm und zelebrieren gemeinsam die Vorfreude.

Subkutan x SONOHR, Mittwoch 22. Februar, 11:30-12:30 Uhr

SONOHR ON AIR

Vom 24. bis 26. Februar lässt sich das Schweizer und europäische Audioschaffen in seiner ganzen Vielfalt im Kino Rex und auf acht Partnerradios entdecken. Am Samstag senden wir live aus dem Kino Rex. Und am Sonntag gibt es bei uns zwei Wettbewerbsblöcke zu hören. Mehr zum 13. SONOHR-Festival findet ihr unter AKTUELL.

SONOHR, Samstag 25.+Sonntag 26. Februar, diverse Zeiten (siehe Programm)

